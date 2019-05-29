Gülben Ergen'den Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye çok sert tepki!

Gündem yaratan kitaba sosyal medya hesabından değinen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "Kitap yazılıyor! Basılıyor! Dağıtımı yapılıyor! Çocuklara tecavüz edilen, hayvanlara işkence yapılan bir ülkede cezasızlık ve uygulanmayan, yasalar üzerine çığlık atıyoruz!" diyerek serzenişte bulundu.

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap toplumun her kesiminin tepkisini çekti.



HALK AYAKLANDI, ŞİKAYET YAĞIYOR

Sosyal medya kullanıcıları, kitabın derhal toplatılması ve satışının durdurulması gerektiğini belirtti. Söz konusu kitapla ilgili yasal işlem başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yağıyor.

YAYINEVİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, skandal ifadelerin yer aldığı kitabı ve yazarı savundu.

Alaattin Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerinde bulundu. Topçu daha sonra paylaşımını sildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

SÖZDE YAZARA GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal is¸lemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.