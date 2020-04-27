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  3. Gülben Ergen'den 'Zeynep Bastık ve Sertab Erener' yorumlarına tepki: Kimse kimsenin yerini alamaz

Gülben Ergen'den 'Zeynep Bastık ve Sertab Erener' yorumlarına tepki: Kimse kimsenin yerini alamaz

Gülben Ergen'den 'Zeynep Bastık ve Sertab Erener' yorumlarına tepki: Kimse kimsenin yerini alamaz

Şarkıcı Gülben Ergen, Ekşisözlük'te açılan ‘Zeynep Bastık, Sertab Erener'in yerini aldı' sayfasına tepki gösterdi.

Ergen, sayfaya yapılan “Erener yok oldu gitti. Zeynep’in 1.6 milyon takipçisi var. Sertab 400 küsür binde.”, “Artık Sertab emekli oldu ve yerini Zeynep aldı” şeklindeki yorumları görünce adeta çıldırdı. 

Ergen, sayfayı açanları “Kimse kimsenin yerini almaz, alamaz, almamalıdır. Kocaman bir pastada çalışan, üreten herkesin bir payı var” sözleriyle eleştirdi.


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