Gülben Ergen'den Burcu Esmersoy'a destek: Eski eşimin düğününe giderim!

İşte Gülben Ergen'in açıklamalarından satır başları...

- Hayatın yükünü taşırken, kendi ayakları üstünde duran, sadece kendi yaşamından sorumlu olan her kadını yükü çok ağır bence...

'İSYAN ETMİYORUM'

- Umarım bir ömür boyu böyle olma ama üzerimde yaşanmışlıkların verdiği yüklere rağmen böyle dimdik durabilmek... İnsanın aklı acımayabilir ama yüreği acıyor. Hala ağlıyorsunuz, isyan sıfır ama... 'Bu benim başıma neden geldi' durumu asla yok.

'YATIRIMLARIM ŞARKIYA'

- Benim yatırımım arsaya, eve, toprağa değil... Yeni şarkım 2,5 yıl önce alınmış, kasaya konulmuş bir şarkı. Eğer şarkıları ruh halime göre çıkarıyor olsaydım 'Bu benim hayatım' 1,5-2 sene önce çıkması gerekirdi...

'KİNCİ DEĞİLİM'

- Affetmek sadece Allah'a mahsus. Ben içinde kin barındıran biri de değilim. Kinin peşine gidilen yollarda büyük başarısızlıklar olacağını düşünüyorum. Herkes affedilir, yeter ki Allah affetsin.

- Çok canımı yakana tavrım sessizlik. Çünkü görmem desen duyuyorsun, durmam desen görüyorsun... Ben sadece işimi yapıyorum.

'ESTETİĞİM YOK'

- Estetik yok. Cildim için küçük dokunuşlar var tabii ki... İğne sokmadan ve dışarıdan bir şey enjekte edilmeden yapılan her şeye okeyim.

'MUSTAFA'NIN DÜĞÜNÜNE GİDERİM'

- Mustafa beni düğününe çağırırsa giderim. Çocuklara simokin giydirip... Benim çocuklarımın babası için yapmayacağım şey yok. Şaka bir yana... Çocuklarımı çok güzel hazırlar ve babalarının en özel günlerinde yanlarında olmalarını sağlarım. Kendim de evden en samimi dileklerimi gönderirim...

'BİRBİRİMİZİ TAKİP EDİYORUZ'

- Mustafa ile birbirimizi aleni bir şekilde takip ediyoruz. Birbirimizi eleştirdiğimiz şeyler de oluyor. O bu hafta sonu yok, Paris'te gösterisi var. Beni aradı ve 'bu hafta idare et' dedi. Başka zamanlar da oluyor onu idare ettiğim... Onun daha olmadı o ayrı mevzu.

'ÇOCUKLARIMA PAHALI ŞEY ALMAM'

- Çocuklarımın her istediğini yapmam. Benim annem babam her istediğimi yapmadığı için ben bu kadar çalışkan oldum belki de... 700-800 TL'lik ayakkabı hiç almadık mesela... İnatla çok pahalı bir şey istediklerinde 'tamam bunun 200 TL'si benden, kalanı senin harçlıklarından' diyorum. Zaten vazgeçiyorlar...

'DEMET'E YAKIŞIR...'

- Demet'in giyim şeklinden, yaşam şeklinden, açık sözlüğününe bir bütün olarak baktığımda giydikleri, yaptıkları, kızına aldığı hediye ona çok yakışıyor. Ben yapabilir miyim, yapmam.

- Benimle ilgili yapılan yorumlara çocuklarım çok gülüyor. 'Anne senin o lafın caps olmuş' diyorlar mesela bana...

'TAKSİ PLAKAM YOK'

- Hakkımdaki en büyük şehir efsanesi taksi plakaları. Başkan açıklama yaptı 'bu kadının plakası yok, olsa bizde kayıtlı olurdu' dedi. Bindiğim taksici bile bana 'abla beni işe alsana' demişti...

'26 YILDA BAŞARISIZLIKLARIM DA OLDU'

- Ben hafızamı kendi kendime silebiliyorum. Lay lay lom bir hayat yok ki... Ben krizlerin bize çok şey kattığını düşünüyorum. Hepimiz düşe kalka büyüyoruz. Ben 26 yılı çok mu başarılı geçirdim? Abim ve babam benim için çok ciddi takıntıdır. Bunları kendi yaşamımda iyileştirmeye çalıştım allah bana 3 tane erkek evlat verdi. İnsanı insan yapan değerlerden biri de acıdır.

'BÖYLE OLMASI GEREKİYORDU...'

Her kız çocuğunun ilk erkeği babasıdır. Sonra da abisi... İkinci erkeği de odur. keşke babam bu günleri görseydi. Onlar olsaydı neler değişirdi, neler değişmezdi bilmiyorum ama böyle olması gerektiğini biliyorum...