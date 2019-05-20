Gülben Ergen sevgilisi Emre Irmak kimdir? Gülben Ergen ve Emre Irmak ilk kez el ele!

“Gülben Ergen’in sevgilisi Emre Irmak kimdir, kaç yaşında?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Gülben Ergen ve Emre Irmak birlikteliği bir süredir magazin gündeminde konuşuluyordu. 2008 yılında yayınladığı “Sürpriz” şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak ile son zamanlarda sık sık görüşen Ergen’in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü öğrenildi. İkilinin bu sürpriz ilişkisinin ise evlilik yolunda gittiği söyleniyordu. Gülben Ergen, kısa sürenin ardından yeni bir aşka yelken açtığı müzisyen Emre Irmak ile ilk kez birlikte görüntülendi.

GÜLBEN ERGEN VE EMRE IRMAK BERABER GÖRÜNTÜLENDİ

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz eylül ayında Burak Törer'le olan birlikteliğini sonlandıran Gülben Ergen, kısa sürenin ardından yeni bir aşka yelken açtığı müzisyen Emre Irmak ile ilk kez birlikte görüntülendi. Ulus'ta bulunan bir mekanda akşam yemeği yiyen çift, çıkışta kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince koşar adımlarla araca yöneldi.

EMRE IRMAK KİMDİR?

Emre Irmak 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı.

İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı.

İlk reklam cingıllarını 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için besteleyen Emre Irmak erken yaşta başladığı müzik kariyerini konservatuar eğitimini yarıda bırakarak pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.

İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan Emre Irmak Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi duayenlerle onlarca belgesel filminin müziklerini yaptı.

2005'de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10'larca ödül alan Yasemin Mori'nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye'nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.

İLİŞKİ EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR

2008 yılında yayınladığı “Sürpriz” şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak ile son zamanlarda sık sık görüşen Ergen’in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü öğrenildi. İkilinin bu sürpriz ilişkisinin ise evlilik yolunda gittiği söyleniyor.