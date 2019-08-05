Gülben Ergen sevgilisi Emre Irmak ile evleniyor mu?

Gülben Ergen, Bodrum’daki evinde verdiği röportajda evlilik sorusuna kaçamak yanıt verdi: “Seda’nın (Sayan) yolundan gideyim mi?” diyerek güldürdü.

Ergen konuşmasına; "Hiç bilmiyorum, henüz çok erken" diye devam etti.

"SOYADLARIMIZ GİDİNCE ARKADAŞLIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI"

Gülben Ergen ilk eşi Mustafa Erdoğan ile ilgili sorulara da cevap verdi. Mustafa Erdoğan'ın kardeşi Yılmaz Erdoğan da yakın zamanda ünlü oyuncu Belçim Bilgin ile olan evliliğini noktalamıştı.

Gülben Ergen son zamanlarda sık sık görüştüğü Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan için de "Belçim ile o soyadlarımız gidince daha bir dostluğumuz ortaya çıktı daha relax olduk." ifadelerini kullandı.