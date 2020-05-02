Gülben Ergen kaç yaşında, nereli? Gülben Ergen kimdir, kaç çocuğu var? Hayatı ve evlilikleri haberimizde...

Gülben Ergen kaç yaşında? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa isimli magazin programına evinden konuk olan sanatçı hakkında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Sevilen sanatçı geçtiğimiz yıllarda çeşitli polemiklerle ve evlilikleriyle gündeme gelmişti. Gülben Ergen kimdir, kaç çocuğu var? sorularının yanıtı ve ayrıntılar haberimizde…

GÜLBEN ERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de Kadıköy İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde aldı. Ergen, 1987'de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması'nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.

1988 yapımı Bülent Ersoy ve İsmet Özhan'ın başrolünde olduğu Samim Değer filmi Biz Ayrılamayız (Mine rolünde), Ergen'in ilk sinema filmi oldu. Yine 1988'de Kartal Tibet'in yönettiği ve Kenan Kalav'la birlikte oynadığı Deniz Yıldızı filminin ardından, Cüneyt Arkın ile Av (1989), Serdar Gökhan ve Eşref Kolçak'la birlikte ise Kanun Savaşçıları (1989) adlı filmler, 18'indeyken kendisinden beş yaş büyük ağabeyini trafik kazasında kaybeden Ergen'in oynadığı diğer filmler oldu.

Ergen, 1990'da Orhan Kemal'in ünlü eserini TRT ekranına taşıyan ve büyük beğeni toplayan Hanımın Çiftliği adlı dizi filmde; Erol Taş, İlknur Bozkurt ve Fikret Hakan'la birlikte rol aldı. 1991'de Osman F. Seden'in senaryosunu yazıp yönettiği ve Halide Edip Adıvar'ın eserinden uyarlanan Yol Palas Cinayeti, 1992'de ise yine Osman F. Seden imzalı İki Kız Kardeş adlı filmlerde, Aydan Şener'le birlikte kamera karşısına geçti. 1994'te ünlü Maksim Gazinosu'nda, İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda yer alan Gülben Ergen, aynı zamanda ünlü türkücünün Haydi Söyle adlı parçasının klibinde oynadı. Bunun ardından yine 1994'de Tatlıses'in başrolünde olduğu ve yönetmenliğini de üstlendiği 'Fırat' adlı dizide rol aldı. Ergen, bu dizinin çekimleri sırasında Fırat Nehri'nde geçen bir sahne sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle çok zor anlar yaşadı.

Şarkıcılık konusunda da yeteneğini ortaya seren Ergen, 1997'de 'Merhaba' adlı ilk albümünü çıkardı. 1998'de cuma, cumartesi ve pazar günleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Huysuz Virgin (namı diğer Seyfi Dursunoğlu) ile 'Castra Castra Show' adını verdikleri bir şov sergiledi. Televizyon izleyicileri için hazırladığı 'Gümbür Gümbür Gülbence' programı ile hayran kitlesini iyice arttıran Gülben Ergen'in atladığı önemli basamaklardan birisi de Kadir İnanır ile birlikte çevirdiği 'Marziye' isimli dizi oldu. Diziye de ismine veren Marziye karakterini canlandıran Ergen, 1998-2000 yılları boyunca televizyon izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı.

1999 yılında Avşa Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen Gülben Ergen, yıl biterken 'Kör Aşık' adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. 2000 yılında Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte 'Dadı' adlı dizide buluşan Ergen, 'Melek' isimli bir dadıyı canlandırdığı bu komedi dizisinde de başarısını gösterdi ve Magazin Gazetecileri Derneği, 9. Altın Objektif Ödülleri'nde 2000 yılının En İyi Kadın TV Yıldızı Ödülü'ne layık görüldü. Ergen aynı zamanda Altın Kelebek, 2000 yılının En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'nün de sahibi oldu.

2001'de genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Gülbence isimli bir dergi çıkaran Ergen, 2003'de Ali Sürmeli, Yasemin Kozanoğlu ve Deniz Türkali ile birlikte başrollerini paylaştığı, yayını sadece 8 bölüm süren Hürrem Sultan adlı dizide rol aldı. Ünlü kanuni ve Türk müziği orkestra şefi Taşkın Sabah'la çalışmaya başlayan Ergen, son 4 albümünü de (Sade ve Sadece-2002, Uçacaksın-2005, 9+1 Fıkır Fıkır-2005 ve Gülben Ergen-2006) Sabah'ın müzik yönetmenliği eşliğinde hazırladı. Gülben Ergen, 2004 yılının eylül ayında 'Sultan's of the Dance' ve 'Anadolu Ateşi' adlı şovlarıyla adını dıyuran ve Yılmaz Erdoğan'ın da kardeşi olan Mustafa Erdoğan ile evlendi. Aynı yıl Uçacaksın albümünü çıkaran Erdoğan, 2005 yılında Fıkır Fıkır adlı bir single çıkardı.

GÜLBEN ERGEN’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2006 yılında kendi adını taşıyan Gülben Ergen albümünü çıkaran Ergen, aynı zamanda Gönül dizisinde oynamaya başlamıştır. 7 bölüm süren dizinin ardından, 18 Ocak 2007 tarihinde Atlas ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

2008 yılının Mart ayında 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Millî Futbol Takımı için yazdığı Ege Çubukçu ile düet yaptığı Avrupa / Milli Takım adlı şarkının da bulunduğu, Aşk Hiç Bitmez adlı bir albüm çıkardı.

Ergen, gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağı Gülben'den Masallar adlı bir kitap çıkardı. 2009 yılında sürpriz bir şekilde ikiz bebek annesi olacağını öğrendigi ikizlerini dünyaya getirdi. İkizlerine Mustafa Ares ve Güney adlarını verdi. Gülben Ergen 2004 yılında evlendiği Mustafa Erdoğan ile 2012 yılında boşandı. 2014 yılında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenip 2016 yılında boşandı.