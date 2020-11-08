Gülay Özdem Emanet dizisinin kadrosunda

Bir dönem televizyon ana haberlerinde sarışın saltanatına son veren spiker olarak anılan Gülay Özdem şimdi dizi filmlerde rol alacak.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Gülay Özdem'in mesleki kariyerini köşesine taşıdı.

Gülay Özdem radyoculukla başladığı mesleki kariyerine ekran serüveniyle devam etti. Türkiye onu önce çalıştığı radyolardaki sesiyle tanıdı. İzmir Radyo Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink, Best FM ve Show Radyo'da program yaptı. Radyoculuktan sonra televizyonlarda sunucu veya haber spikeri olarak ekranlarda gördük.

Her geçen gün ünlenen Gülay Özdem "Ekranlardaki sarışın saltanatını yıkan esmer spiker" olarak anıldı. Gülay Özdem televizyon kariyerine Kanal 24'te başladı. Ali Eyüboğlu'nun ifadesiyle "Sonrasında ise neredeyse çalışmadığı kanal kalmadı."

Oyuncu Gülay Özdem, ekranlardan uzak kaldığı dönemde Pana Sinema Akademisi'nden oyunculuk dersleri aldı Ardından da bir müzik klibinde ve 'Çakallarla Dans 5' filminde rol aldı.

Gülay Özdem şimdi artık haber spikeri ya da sunucu alarak değil dizi oyuncusu olarak ekrana geliyor. Gülay Özdem şimdi hafta içi her akşam Kanal 7'de ekrana gelen 'Emanet' dizisiyle ekrandan evlere 'kötü kadın İkbal' rolüyle konuk oluyor.