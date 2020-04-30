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  3. Gül Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı duygulandırdı

Gül Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı duygulandırdı

Gül Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı duygulandırdı

Gül Sunal, merhum eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 20 yıl geçti. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, evlilik yıl dönümlerine dair bir paylaşımda bulunarak altına şu notu düştü:

"30 Nisan 1975 Saat:13.30 Beyoğlu Evlendirme Dairesi... Huzurla uyuyun ben daha buralardayım..." 

1974 yılında evlenen çiftin, bu evlilikten iki evladı bulunuyor. 1977 yılında Ali Sunal, 1984 yılında Ezo Sunal'ı dünyaya getiren Gül Sunal, 2000 senesinde eşi Kemal Sunal'ı kaybetti. Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film 'Balalayka'nın 3 Temmuz 2000'de çekimlerine başlamak için, Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


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