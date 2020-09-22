Gül Sunal'dan oğlu Ali Sunal'a duygusal kutlama

Bugün 43 yaşına giren Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal, onun bir bebeklik fotoğrafını Instagram sayfasında duygusal bir mesaj eşliğinde paylaştı. Sunal, "Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali'm... Kemal ilk kucağına aldığında 'hiç delik yanaklı bebek görmemiştim' dedi gamzelerine.. 22 Eylül. İyi ki doğdun yavrum" mesajını yazdı.

Ali Sunal'ın kardeşi Ezo da ağabeyinin yeni yaşını, aile albümünden çıkan iki fotoğrafla kutladı.

'ANNEM BU FOTOĞRAFTA HAMİLE'

Ezo Sunal, annesinin Ali Sunal'a hamileyken çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Annem bu fotoğrafta hamile... Ali’yi bekliyorlar. Ve sonra bu lokum yakışıklı bebek dünyaya geliyor. İyi ki doğdun Ali!!! Güzel bir yaş, mutlu sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı

