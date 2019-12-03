Guido Senia Şeyma Subaşı'yı aldattı mı? Bir Türk kızı ile sarmaş dolaş yakalandı iddiası!

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın, yeni sevgilisi Guido Senia tarafından aldatıldığı iddia edildi. Magagenius isimli bir magazin sayfası, Senia’nın Duabi’de bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği görüntüleri paylaştı.

O GÖRÜNTÜLER AŞKI MI BİTİRDİ?

Şeyma Subaşı'nın, S. B isimli genç kadın ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Senia'yla bu olay sonrası ilişkisini sonlandırdığı da öne sürüldü.