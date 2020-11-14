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  • Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 Cumartesi 16:21 | Son Güncelleme:

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da koronavirüse yakalandı

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da koronavirüse yakalandı

Ünlüler dünyasından peş peşe koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu da koronavirüse yakalandı. Namoğlu, "Aylardır dikkat eden biri olarak, bir şekilde enfekte oldum" dedi.

Ünlü müzisyen Birol Namoğlu koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Namoğlu, "Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

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