Grammy adayları belli oldu! Beyonce'tan adaylık rekoru

Beyonce, dokuz dalda aday gösterilerek Grammy’ye imzasını attı ve tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu. Beyonce’un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Onu Dua Lipa, Taylor Swift ile rap şarkıcısı Roddy Ricch 6 dalda aday gösterilerek takip etti. K-pop grubu BTS ise ilk kez en iyi pop grup performansı alanında aday oldu.

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