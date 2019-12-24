Gözde Çığacı kimdir? Gözde Çığacı'nın sevgilisi kimdir?

Gözde Çığacı kimdir? merak ediliyor. Samsun 15. Piyade Tugayı 5. Eğitim Taburu Esentepe Kışlası'nda bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, diğer askerlerle birlikte yemin etti. Gülümserler, yemin töreni sonrasında sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı'ya evlillik teklif yaptı. Oyuncu Çığacı, 'Evet' yanıtı verdi. Bu haberden sonra Gözde Çığacı kimdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.

TÜMER GÜLÜMSERLER KİMDİR?

İzmir,Karşıyaka'lı Tümer Gülümserler, ile son olarak Yüzleşme adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Gözde Çığacı, uzun süredir aşk yaşıyordu. Bu ilişkisini resmiyete taşımaya karar veren Çığacı, eşine nadir rastlanan bir olayı gerçekleştirdi ve sevgilisi 30 yaşındaki Tümer Gülümserler'e evlilik teklifi etti. Gülümser teklifi kabul etti.

Sosyal sorumluluk projelerinde çok aktif olan Pınar Karşıyaka, kulübünün Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Tümer Gülümserler, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Elektronik MYO mezunu olmuş. Tümer Gülümserler'in Mesleği aslında Bilgi İşlem ve Elektronik, Pınar Karşıyaka’nın da Bilgi İşlem biriminde. 2007 aralıkta buradaki bilgisayar ve elektronik kısmındaki işleri yapmaya başlamış. Özel ilgi alanı sosyal medya ve bu alanda bir uzmanlığı var. Yaşar Üniversitesi’nden Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya üzerine aldığım bir uzmanlık eğitimi almış.