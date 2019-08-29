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  3. Elif Kaya'nın 'Dejavu'su görücüye çıkıyor

Elif Kaya'nın 'Dejavu'su görücüye çıkıyor

Elif Kaya'nın 'Dejavu'su görücüye çıkıyor

Başarılı şarkıcı ve yorumcu Elif Kaya, yeni cover albümü ‘Dejavu’yu 30 Ağustos Cuma günü müzikseverlerle buluşturuyor.

Poll Production' etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan ‘Dejavu’ albümünün prodüktörlüğü ve aranjörlüğü ünlü müzisyen Selim Çaldıran tarafından gerçekleştirildi.

Bir döneme damgasını vurmuş ‘Mavi Mavi, Karabiberim, 8.15 Vapuru, Sök Kalbini, Selam Ver’ adlı şarkıların yer aldığı 'Dejavu' albümünün tarzını yeni bir akım olan 'DIY (Do It YourSelf) Cover' olarak adlandıran Elif Kaya, alışılagelmişin dışındaki farklı yorumu ve yeni imajıyla dikkat çekiyor. 

‘Dejavu’ albümünün çıkış parçasını ‘Mavi Mavi’ şarkısı olarak belirleyen Elif Kaya, yönetmenliğini Buğra Dedeoğlu’nun üstlendiği şarkının klibinde 'King Kong'la kamera karşısına geçti. 

(Snobmagazin)

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