Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg anlattı: Tom Cruise nasıl hayatta kalıyor anlamıyoruz

Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg, Tom Cruise’un ölüme meydan okuyan gösteriler yapmasını izlemenin korkutucu olduğunu açıkladı. Pegg, “Tehlikeli sahnelerde ekrandakinin o olduğunu bildiğinizden gerçek bir endişe hissi veriyor. Onu izlediğimizde hayatta kalıp kalamayacağına dair hiçbir fikrimiz olmuyor. Çok korkutucu” dedi.

