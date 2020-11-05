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  • Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg anlattı: Tom Cruise nasıl hayatta kalıyor anlamıyoruz
05 Kasım 2020 Perşembe 00:16 | Son Güncelleme:

Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg anlattı: Tom Cruise nasıl hayatta kalıyor anlamıyoruz

Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg anlattı: Tom Cruise nasıl hayatta kalıyor anlamıyoruz

Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg, Tom Cruise'u izlemenin korkutucu olduğunu ifade etti.

Görevimiz Tehlike 7 oyuncularından Simon Pegg, Tom Cruise’un ölüme meydan okuyan gösteriler yapmasını izlemenin korkutucu olduğunu açıkladı. Pegg, “Tehlikeli sahnelerde ekrandakinin o olduğunu bildiğinizden gerçek bir endişe hissi veriyor. Onu izlediğimizde hayatta kalıp kalamayacağına dair hiçbir fikrimiz olmuyor. Çok korkutucu” dedi.

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