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  3. Görenler gözlerine inanamıyor! Gürcistanlı Teona Chachua, Kendall Jenner'ın tıpatıp aynısı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:47 | Son Güncelleme:

Görenler gözlerine inanamıyor! Gürcistanlı Teona Chachua, Kendall Jenner'ın tıpatıp aynısı

Görenler gözlerine inanamıyor! Gürcistanlı Teona Chachua, Kendall Jenner'ın tıpatıp aynısı

Gürcistanlı Teona Chachua Amerika'nın en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Kendall Jennar'a benzerliği nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Benzerliği ile görenleri hayrete düşüren Teona Chachua birçok ajans ve reklam firmasından teklif aldı.

Teona Chachua, Kendal Jenner’a olan benzerliği ile görenleri hayrete düşürdü. Amerika’lı model ve oyuncu Kendal Jenner’ın adeta ikizi gibi olan Teona Chachua reklam firmaları ve ajansların da radarına girdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaşayan bir çocuk annesi Teona Chachua, Kim Kardashian'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall Jenner'a birebir benzerliği görenleri hayrete düşürüyor. 2018 yılına kadar TV yıldızı ve süper model Kendall Jenner’a benzediğinin farkında olmayan Chachua, şimdilerde benzerliğin tadını çıkarıyor.

"İNSANLAR SOKAKLARDA DURDURMAYA BAŞLADI"

Chachua, Kendall Jenner’e benzerliğle yaptığı açıklamada, "İnsanlar beni sokakta durdurmaya başlayınca şok oldum. O zaman benzerliğin farkına vardım. Ajanslardan teklif yağıyor. Şaşkınım" diye konuştu.

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