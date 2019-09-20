Gören bir daha baktı... Ricardo Quaresma'nın alışveriş tarzı olay oldu

Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, oyun stilinin yanı sıra giyim tarzıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak eşiyle birlikte gittiği bir AVM'de görüntülenen Quaresma, baştan aşağı marka kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla ve kırmızı Balenciaga ayakkabılarıyla görenler tekrar tekrar dönüp bakarken, futbolcunun üzerindekilerin fiyatları da gündeme geldi. Quaresma'nın Dolce Gabbana tişört ve şort takımının 5.700 TL, Balenciaga ayakkabılarının ise 4.500 TL olduğu öğrenildi.Farklı her zaman dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı.