Goo Hara son dakika hayatını kaybetti! Goo Hara kimdir?

Goo Hara ile ilgili son dakika haberi geldi. K-pop grubu Kara’nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara’nın evinde ölü bulunduğu açıklandı. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle…

GOO HARA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

K-pop grubu Kara’nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara’nın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

GOO HARA KİMDİR?

Goo Hara Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.