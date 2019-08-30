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  3. Gönül Yazar'dan sevgilisi Rüzgar Mağden için ilginç sözler

Gönül Yazar'dan sevgilisi Rüzgar Mağden için ilginç sözler

Gönül Yazar'dan sevgilisi Rüzgar Mağden için ilginç sözler

83 yaşındaki ünlü sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'le ilgili konuştu. Gönül Yazar, "51 yaşında adamın neresi çıtır! Benim ne kabahatim var? Ondan daha büyük olmak mı kabahat?" dedi.

Ünlü sanatçı Gönül Yazar, dün 2. Sayfa programında şöyle dedi:

-21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var. Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum.

-Ne ben ondan başkasına bakarım ne de o benden başkasına bakar. Hayatta hiç kimseye Rüzgar’a güvendiğim kadar güvenmedim. 51 yaşında adamın neresi çıtır. Benim ne kabahatim var ondan daha büyük olmak mı kabahat? O bana ‘ben senin için her şeyi sırtlanmayı göğüslemeye hazırım’ 

-Rüzgar bir kez evlenmiş daha sonra da boşanmış. Eski eşi de beni biliyor. Hatta eski eşi yeniden bir yuva kurmuş beni de çaya davet etti. Rüzgar’ın boşandığı hanımefendi beni çok seviyor destekliyor.
 

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