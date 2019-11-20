Gönül Yazar'dan ayrılık sonrası şaşırtan sözler: Beyaz yalan söylesen razıydım

Mağden, şu açıklamayı yaptı: “Gönül'le baskılar sonucu birlikteliğimizi dün gece konuşarak ya da konuşamayarak bitirmek zorunda kaldık. Ben bu psikolojiye fazla dayanamadım o da kırıldı.” Taşbebek de cevap olarak, “Bak Rüzgar, niye olmadık şeyler yazıyorsun. Karşılıklı konuşup ayrılmadık. Bana hiç yalan söylemedin yine söyleme. Hislerim berbat oldu soğukluk girdi. Keşke ilişkimizi kurtarmak adına bir beyaz yalan söyleseydin. Razıydım” dedi. Takipçileri 'Bu çift yakında tekrar bir araya gelir' şeklinde yorum yaptı.