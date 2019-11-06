Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden'den samimi itiraflar! 'Saatlerce bakışarak oturuyoruz'

Samimi açıklamalarda bulunan Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden, herkesin merak ettiği o sorulara yanıt verdi...

Gönül Yazar: Kaç kere evlendim ama böyle bir aşkı ilk kez yaşıyorum. Saatlerce bakışarak oturuyoruz.

Bana çok zengin insanlardan evlenme teklifleri geldi, kimseyi beğenmedim. 22 yılda bir tek Rüzgar'ı beğendim.

Rüzgar'ın eski sevgilisi kızımın çok yakın arkadaşıydı. Rüzgar'ın eski eşiyle de aramızda çok iyi bir ilişki var, beni çok tasvip ediyor.

Ben ilişki lafını hiç sevmiyorum bizim için beraberlik diye bahsedin lütfen.

Rüzgar Mağden: İnsanların Gönül'e olan aşkıma inanıp inanmaması umurumda değil. Ben Gönül'e ilaç gibi geldim. Ben Gönül'e gönderildim. İnsanlar yalnızlıktan kuduruyor, kıskançlıktan bizi eleştiriyor.

Aramızda maddi bir paylaşım yok. Gönül bana maddi yardım yapmak istese de ben reddederim. Gönül bana ait filmimde oynatmam. Ben bir evlilik geçirdim, baba olmak istemiyorum. Bu aşkı maddiyata getirenlere, "Hadi uleyn" diyorum.