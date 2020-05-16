Gönül Yazar Rüzgar Mağden'den ayrıldı: Herkes haklı çıktı, adam yalancıymış!

"6 ay psikolojik şiddet gördüm. Herkes haklı çıktı, adam yalancıymış" diyen Gönül Yazar, yaşadıklarını 2. Sayfa programına şöyle anlattı:

"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden ? Sinan Çetin’e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım."