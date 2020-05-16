Gönül Yazar Rüzgar Mağden'den ayrıldı: Herkes haklı çıktı, adam yalancıymış!
83 yaşındaki Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ilişkisini bitirdi. Biten ilişkisinin ardından çok konuşulacak açıklamalara imza atan Yazar, 'beni Allah korudu' dedi.
"6 ay psikolojik şiddet gördüm. Herkes haklı çıktı, adam yalancıymış" diyen Gönül Yazar, yaşadıklarını 2. Sayfa programına şöyle anlattı:
"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden ? Sinan Çetin’e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım."