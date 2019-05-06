'Gönül Yazar kaç yaşında? Gönül Yazar kimdir, nerelidir?' sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'ın hayatı merak ediliyor. Gönül Yazar, sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. İşte Gönül Yazar'ın hayat biyografisi ve merak edilenleri sizlerle....

GÖNÜL YAZAR KAÇ YAŞINDA? GÖNÜL YAZAR KİMDİR, NERELİDİR?

Özellikle 60 ve 70'li yılların gündeminde olmuş, 1936 İzmir doğumlu Devlet Sanatçısı, Türk Sanat Müziği yorumcusu.

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936'da İzmir'de Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Mürşide Gönül Özyenginer'dir. Belma adında ablası vardır. Ses sanatçısı Belkıs Özener (d.1940) kardeşidir. Anne babası o 6 yaşında iken boşanmıştır. Sanat hayatına, 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu.

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı. Film o kadar beğenilmişti ki, "Taş Bebek" lakabı sanat hayatı boyunca anılacağı isim olacaktı.

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim / Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı.

Sahne ve kamera'nın yanı sıra, Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde, Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi.

Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

Sanat hayatı boyunca, onlarca filmde yer almış ve bir çok albüme imza atmış olan Gönül Yazar, günümüzde NTV'de yayınlanan "10 Kadın" adlı programda yer aldı.

Son stüdyo albümü "Sevmek İstiyorum"u 1993'te yayınladıktan sonra müzik dünyasından uzak kalan ve yalnızca özel gecelerde sahneye çıkan Gönül Yazar, yepyeni bir albümle geri dönüyor! Her ne kadar alaturka solisti olarak tanınmış olsa da, bir dönem pop müzik türünde de çok başarılı plaklar yapan irdiği bu albümde yakın dönemin sevilen pop şarkılarını kendi stilinde pop-caz olarak yorumluyor.

Snickers Çikolata güzel bir işe imza atarak Muazzez Abacı ve Gönül Yazar'ı reklam filminde oynattı.