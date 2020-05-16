Gönül Yazar kaç doğumlu, kaç yaşında? Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında?

Gönül Yazar kaç yaşında? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Sevilen sanatçı şu sıralar eşi Rüzgar Mağden ile birlikte ayrılık haberleriyle gündeme geldi. İkili, aralarındaki yaş farkıyla konuşulmuş ve bir dönem gündemde yer almıştı. Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı ile ilgili detaylar haberimizde…

GÖNÜL YAZAR KAÇ YAŞINDA?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı 83 yaşında.

İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi. Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan, Melahat Pars gibi hocalardan 1 yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti. 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.

1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene"dir. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından baş rollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit ile aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Alaturka sahnelerin taş bebeği Yazar, Pop müzik tarzdaki okuduğu plaklarıyla ve programlarıyla da beğeni topladı. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

GÖNÜL YAZAR’IN SEVGİLİSİ RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

Gönül Yazar’ın eşi Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Gönül Yazar ile aralarında 32 yaş fark bulunuyor. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, aynı zamanda Beyaz Show'un yönetmenliği de üstlenmiştir. Daha önce bir kez evlenen Rüzgar Mağden eski eşiyle hala görüştüğünü ifade etmişti. Aynı zamanda Gönül Yazar’ın, çocukluk aşkı olduğunu da belirtmişti. Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden çifti şu sıralar ayrılık haberleriyle gündemde yer aldı.

Mağden'in Instagram'dan bir kadına cinsel içerikli fotoğraflar yolladığı iddia edilmişti. Bu iddialar ardından sona eren Gönül Yazar- Rüzgar Mağden ilişkisi yeniden başlamıştı. Oldukça çalkantılı olan bu ilişki, yeniden ayrılık haberleriyle magazin gündeminde.

Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Rüzgar Mağden daha önce 2. sayfa programında şunları söylemişti:

"Bir gün taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım. O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi."