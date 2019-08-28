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  3. Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

Gönül Yazar: İnşallah telli duvaklı gelin olurum

Türk sanat müziği yorumcusu ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, 24 yıl aradan sonra geçen akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini söyledi.

Festivale katılan 10 bin kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan müzik dünyasının ‘Taş Bebek’ lakabıyla anılan sanatçısı Gönül Yazar, sahnede alkış tufanına tutuldu. Yazar, bu manzara karşısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Sanatçı, seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleriyle izleyenleri mest etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLİŞKİ YAŞADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gönül Yazar'ın sahnesine iddialı açıklamaları da damga vurdu. Sözcü'nün haberine göre, geçtiğimiz günlerde kalbinde biri olduğunu ve kısa bir süredir aşk yaşadığını açıklayan Gönül Yazar, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" dedi ve sevenlerini heyecanlandırdı.

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