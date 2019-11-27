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  3. Gönül Yazar iddialara kulak tıkadı! Rüzgar Mağden ile barıştı

Gönül Yazar iddialara kulak tıkadı! Rüzgar Mağden ile barıştı

Gönül Yazar iddialara kulak tıkadı! Rüzgar Mağden ile barıştı

83 yaşındaki Gönül Yazar, 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Çiftin ilişkilerine bir şans daha tanıdığı iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici, Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden’in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürmüş, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Yazar, ilişkisine nokta koymuştu.

BARIŞTILAR!

Gel Konuşalım'ın iddiasına göre Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ilişkilerine bir şans daha verdi. Mağden, barışmayı Cengiz Semercioğlu'na attığı şu sözlerle duyurdu:


Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden barıştı!
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