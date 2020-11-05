05 Kasım 2020 Perşembe 22:12 | Son Güncelleme:
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan açıkladı: Mucit gençler kendilerini bulacak
Yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden uyarlanan ‘Gönül Dağı' dizisinde oynayan Berk Atan, Taner rolüyle seyircisinin karşısına çıkıyor.
Eskişehir Sivrihisar’da çekilen dizinin Anadolu insanının sıcaklığını, gözler önüne serdiğini belirten Atan, “Anadolu’da, Doğu’da, İç Anadolu’da, Batı’da, Ege’de; kısacası her yerde pırıl pırıl, çok zeki çocuklarımız, kardeşlerimiz yetişiyor ve aslında hepsi keşfedilebilir. Önemli olan bu noktada onları keşfetmekten çok onlara hayallerine, hedeflerine ulaşabilecekleri imkanları sağlamak. Bunu yaparsak o hayaller, hedefler büyür ve sınırlar da aslında ortadan kalkar. ‘Gönül Dağı’ da böyle arkadaşlarımız için bence ciddi bir kamçı niteliğinde olacak” dedi.