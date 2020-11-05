Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan açıkladı: Mucit gençler kendilerini bulacak

Eskişehir Sivrihisar’da çekilen dizinin Anadolu insanının sıcaklığını, gözler önüne serdiğini belirten Atan, “Anadolu’da, Doğu’da, İç Anadolu’da, Batı’da, Ege’de; kısacası her yerde pırıl pırıl, çok zeki çocuklarımız, kardeşlerimiz yetişiyor ve aslında hepsi keşfedilebilir. Önemli olan bu noktada onları keşfetmekten çok onlara hayallerine, hedeflerine ulaşabilecekleri imkanları sağlamak. Bunu yaparsak o hayaller, hedefler büyür ve sınırlar da aslında ortadan kalkar. ‘Gönül Dağı’ da böyle arkadaşlarımız için bence ciddi bir kamçı niteliğinde olacak” dedi.