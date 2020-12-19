TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Selami olarak karşımıza çıkıyor. Gönül Dağı Selami kimdir? Gönül Dağı Selami Eser Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI SELAMİ KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüboğlu hayat veriyor.

ESER EYÜBOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eser Eyüboğl 1984 İstanbul doğumludur. Eser Eyüboğlu rol aldığı Şevkat Yerimdar dizisi ile meşhur oldu. İlk olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır. Eser Eyüboğlu Gönül Dağı dizisi kadrosunda yer almaktadır. Daha önce de Doksanlar, Oflu Hocanın Şifresi, Cingöz Recai, Egenin Hamsisi, Kalp Hırsızı dizilerinde rol aldı.