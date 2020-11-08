Gönül Dağı dizisinin akıbeti merak ediliyor! Gönül Dağı'nın yeni bölümleri yayınlanacak mı?

Gönül Dağı dizisinin setinden gelen haberler tüm izleyicileri fena halde kaygılandırdı. İlk olarak Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Oyuncu 11 günlük karantina sürecinin ardından yeniden test yaptırdı ve negatif çıkınca da sete geri dönme hakkını kazandı.

Sette yapılan testler sonucu 38 set çalışanının daha koronavirüse yakalanmış olduğu tespit edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından, set ekibinin karantina sürecini de düşünerek dizinin ekranda izleyici ile buluşup buluşmayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu.

Ne kadar elde stok bölüm olduğu bilinmese de en azından TRT1’den yapılan açıklamada Gönül Dağı dizisinin 14 Kasım Cumartesi akşamı izleyicilerle 4. bölümüyle buluşacağı bildirildi.

Yani şimdilik yayınlarda bir sorun görünmüyor. Şayet elde yeterli stok var ise, koronavirüs izleyicileri etkilemeden atlatılabilir. Dizinin 4. bölümünün çok önceden hazır olduğu da zaten biliniyor. Ancak sonraki bölümlerin akıbeti henüz bilinmiyor.



