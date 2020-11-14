Gönül Dağı 4. bölümünde neler olacak? Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı gelecek bölüm hakkında ipuçları veriyor. Yayınlanan son bölümden sonra Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Cumartesi akşamları TRT 1'de yayımlanan dizi unutulmaz aşkları konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Berk Altan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk yer alıyor. Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

GÖNÜL DAĞI 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dilek, Taner’in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı’ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek’in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur.

Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek’in kasabadan ayrılmaması için Taner’den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner’e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner’in tercihi ne olacaktır?

Öte yandan Veysel’e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır?