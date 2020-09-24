Gonca Vuslateri, Şükran Ovalı'yı mı hedef aldı?

Gonca Vuslateri, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta karıştırdı. Twitter hesabından “Zaten kötü oyuncusun. Bir de oyuncuyu oynuyorsun. Bari onu güzel oyna" şeklinde bir tweet atan Vuslateri, “Gonca bu sözlerle kimi hedef aldı?” dedirtti. Vuslateri'nin paylaşımı her hafta ünlü bir oyuncunun konuk olduğu Menajerim Sensin'deki Şükran Ovalı'yı akıllara getirdi.

Ünlü oyuncu gelen yorumlara ise yanıt verdi. Vuslateri, "Şükran olamaz. O okul arkadaşım. Meslektaşım" yanıtını verdi.

Ayrıca Gonca Vuslateri "Benim evimde tv sadece play station’a bağlı arkadaşlar. Sadece oynadığım işler açık. Oyunculuğın adı menajerlik dizisi değil. Şurada bir şey yazınca arkadaşlarımın adını vermeyin gülüyoruz. Çünkü benim dizi izlemediğimi bilirler" notunu yazdı.