Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yaş farkı nedir?

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun ile sevgili olduğu ortaya çıkan Gonca Vuslateri, magazin gündeminde merakla araştırılan isimler arasında yer alıyor. Gonce Vuslateri, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Gonca Vuslateri ile ilgili arama yapan izleyiciler Hakan Altun ile birlikteliğini ve yaş farkının kaç olduğunu da öğrenmek istiyor.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

GONCA VUSLATERİ VE HAKAN ALTUN YAŞ FARKI NEDİR?

1986 doğumlu Gonca Vuslateri, 34 yaşındadır. 1972 doğumlu Hakan Altun 48 yaşındadır. Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yaş farkı 14 yaştır.

GONCA VUSLATERİ DİZİLERİ

Ruhsar (1998, Kanal D)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006, Show TV)

Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader

Anne (2016-2017 Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

SİNEMALAR

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)