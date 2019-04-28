Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşındadır, nerelidir?

Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm magazin severler tarafından merak ediliyor. Özel hayatı, kariyeri ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Gonca Vuslateri bu kez yine sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, İstanbul Havalimanı'nda bir kadın yolcunun şirket personeline yönelik tavrını eleştirirken, sosyal medyada "iki yüzlüsün" mesajlarına maruz kaldı. Bu şekilde gündeme gelen Gonca Vuslateri'nin hayatı hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Gonca Vuslateri'nin hayat biyografisi...

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri (d. 2 Eylül 1986, Bursa), Türk oyuncu. 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir.[1][2] "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

GONCA VUSLATERİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER;

Ruhsar (1997)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006)

Canım Ailem (2009, atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader

Anne (2016, Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin