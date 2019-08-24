Gonca Vuslateri, davulcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Gonca Vuslateri, ses mühendisi Burak Ertoğan ile 2 sene evli kaldıktan sonra Mayıs 2018'de boşanmıştı. Vuslateri, üç ay önce de gazeteci-yazar Özgür Mumcu ile el ele görüntülenmiş, "Özgür sadece arkadaşım. Ben 5 aydır başkasına aşığım, daha çekemediniz. Biz istemedikçe de çekemezsiniz" demişti.

YAKALANDILAR

32 yaşındaki ünlü oyuncu, Posta'nın haberine göre 27 yaşındaki yeni sevgilisi davulcu Mertcan Bilgin ile şimdilerde Bodrum Gümüşlük'te tatil yapıyor. Tenha bir koyda objektiflere yansıyan çift, önce fotoğraf çekti sonra samimi bir şekilde görüntülendi. Gonca Vuslateri bir ara da sevgilisine "Aşkım" diyerek seslendi.