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  3. Gonca Sağlam o sözleri affetmedi! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'a 100 bin dolarlık dava şoku

Gonca Sağlam o sözleri affetmedi! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'a 100 bin dolarlık dava şoku

Gonca Sağlam o sözleri affetmedi! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'a 100 bin dolarlık dava şoku

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam, aylar sonra yine ortaya çıktı. Sağlam, Akkuş’a boşanma protokolüne aykırı davrandığı iddiasıyla 100 bin dolarlık dava açtı.

Gonca Sağlam, aylar sonra yine ortaya çıktı. Ebru Şallı'nın şimdiki eşi Uğur Akkuş'tan olaylı bir şekilde boşanan Sağlam, yine soluğu mahkemede aldı. Takvim'in haberine göre Gonca Sağlam, eski eşinin boşandıktan sonra basına verdiği röportajdaki sözleri üzerine harekete geçti.

Akkuş, "Yuvanızı Ebru Şallı mı yıktı?" sorusuna "Yuva yoktu ki yıkılsın" yanıtı vermişti. Sağlam, eski eşinin kendisini küçük düşürücü ve rencide edici açıklamalar yaptığını öne sürdü. Gonca Hanım, Akkuş'a 100 bin dolarlık dava açtı.


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