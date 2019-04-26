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Gomis, Ziynet Sali'nin numarasını aldı!

Gomis, Ziynet Sali'nin numarasını aldı!

Ziynet Sali önceki akşam prodüktörü Samsun Demir, Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer ile birlikte Etiler Da Mario’da bir araya geldi. Mekan çıkışında Bafetimbi Gomis ile karşılaşan Ziynet Sali, ünlü futbolcuyu konserine davet etti

Geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu ‘’Bana da Söyle’’ adlı şarkının kutlamasını yaptıklarını açıklayan Sali ‘’Stüdyo aşamasından beri kutlama yapacaktık,bugüne kısmet oldu. Patronumuz Samsun Demir bize yemek ısmarladı’’ şeklinde konuştu.

Şarkının arenjesini yapan Mustafa Ceceli ‘’Şarkının bu kadar sevilmesi bizi keyiflendirdi, dünya listelerine girdiği içinde ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtladıkları sırada aynı mekandan eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’in çıkması üzerine, Ziynet Sali futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziynet Sali, 'Bana da Söyle' adlı şarkısının nakaratını okuyup, Gomis'i konserine davet etti.

Bunun üzerine Bafetimbi Gomis, ünlü sanatçının numarasını aldı. Öte yandan sevgilisi Erkan Erzurumlu ile ne zaman evleneceği sorulan Sali, "Evlilik teklifi almadım. Ama yakın gelecekte yurt dışında nikah kıyarak sürpriz yapabiliriz" dedi.

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