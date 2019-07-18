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  3. Göksel şoke etti! 'Kimseyi dövmedim ancak bu dövemem anlamına gelmesin'

Göksel şoke etti! 'Kimseyi dövmedim ancak bu dövemem anlamına gelmesin'

Göksel şoke etti! 'Kimseyi dövmedim ancak bu dövemem anlamına gelmesin'

'Hiç Yok' isimli yeni şarkısıyla Göksel, bir radyo programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Göksel, "Açıkçası kimseyi dövmedim. Ancak bu dövemem anlamına gelmesin” diyerek kahkaha attı.

‘Hiç Yok’ şarkısını çıkardığı günden bu yana müzik listelerinde en çok dinlenen, izlenenler arasında yer alan Göksel, “Albüm öncesi yeni şarkılarımı müzik severlerle buluştuyorum” dedi.

Radyocu Yasemin Şefik'in “Bu şarkıyı kendin yazdın Ozan Çolakoğlu düzenledi Senin dışında bir de Ajda Pekkan söyleyebilirmiş” yorumu üzerine sanatçı; “Biz stüdyoda çalışırken Ajda Hanım geldi. Şarkıyı dinledi. Keşke bana gönderseydin dedi. O derece çok sevdi. Evet güçlü kadın ve disco formatında…”

“KİMSEYİ DÖVMEDİM! ANCAK DÖVEMEM SANMASINLAR!”

Son zamanlarda formunu boks yaparak koruduğunu ve boksun terapi gibi geldiğini anlatan Göksel; “Açıkçası kimseyi dövmedim. Ancak bu dövemem anlamına gelmesin” diyerek kahkaha attı.

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