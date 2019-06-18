Gökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı! İşte o görüntüler!

Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç'in ayrılık nedeni belli oldu.Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Esra Bilgiç ile dün boşandı. İkilinin boşanma davası, önceki gün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.Gökhan Töre, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşiyle olan fotoğraflarını silerken, Esra Bilgiç ise eşinin bu hareketine 'Töre' soy ismini silerek karşılık verdi. Ayrıca birbirlerini de karşılıklı olarak takipten çıktılar.

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programının sunucuları Müge ve Gülşen'in iddialarına göre ünlü futbolcu Gökhan Töre'nin Esra Bilgiç'i aldattığına dair görüntüler ortaya çıktı.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre 20 Ocak 1992 yılında Almanya Köln’de dünyaya gelmiştir. Beşiktaş ve Milli Futbol Takımımızın oyuncusu Gökhan Töre Futbola Adler Dellbrück takımında başlayıp ardından Bayer Leverkusen’in altyapısına geçmiştir.

30 Ocak 2009’da Töre, 500.000 € karşılığında İngiliz ekip Chelsea’ye transfer oldu. Chelsea takımının Ricardo Quaresma’yı kiralamasından sonra Chelsea’nin sezon içinde yaptığı ikinci ve son transferi olmuştur. U-18 takımında, Hamburg, Rubin Kazan ve West Ham United takımlarında forma giymiştir.

Bugüne kadar toplam 26 kez Türkiye A Milli takım formasını giyen Töre ayrıca tüm milli takım alt kategorilerindede top koşturmuştur. 2019 yılında Beşiktaş takımından ayrıldığı açıklamıştır. Yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın asıl sahibi taraftardır. Sizi seviyorum. Hakkınızı helal edin. notunu düşmüştür.

Aslen Samsun İli Kavak İlçesi’ndendir. 2017 yılında güzel oyuncu Esra Bilgiç ile evlenmiştir. 17 Haziran 2019 tarihinde ise Esra Bilgiç'ten boşanmıştır.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Bilgiç, buranın Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine üniversite mezuniyetinden sonra başlayan Bilgiç'in kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterini oynamaktadır.

Esra Bilgiç, 2017 senesinin Ekim ayında, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre ile sözlendi.1 Ekim 2017 tarihinde dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre dünya evine girdi.Gökhan Töre, Esra Bilgiç çifti ortak verdikleri kararla 17 Haziran tarihinde boşandı.