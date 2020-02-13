Gökhan Töre Esra Bilgiç'i unuttu! Yeni aşkıyla ilk karesini paylaştı

Gökhan Töre, Esra Bilgiç ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından yeni aşkını duyuran Töre, Buket Büyükdere ile fotoğrafını kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu paylaşıma beğeni yağarken, milli futbolcunun eski eşi Esra Bilgiç'le ilgili de pek çok yorum geldi. Töre'yi eleştiri yağmuruna tutan takipçiler, Bilgiç'i hatırlatan birçok yorum yazdı.

Öte yandan Gökhan Töre ile Esra Bilgiç, 2017'de evlenmiş ancak birliktelikleri yalnızca 2 yıl sürmüştü.