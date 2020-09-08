Gökhan Töre baba olmak için gün sayıyor

Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen futbolcu Gökhan Töre ile mimar eşi Buket Büyükdere alışverişte görüntülendi. Doğum için hazırlıklarını yapan ikili, maskelerini takarak Kovid-19’a karşı önlemlerini aldı. Töre çifti, heyecanlı olduklarını söyledi.