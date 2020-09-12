Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen'den tehdit iddiası! 'Beni eski eşimden koruyun'

Gökhan Özen ile 2016’da boşanan Selen Sevigen, eski eşinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne korunma ve uzaklaştırma talebinde bulundu. 2 ay önce ABD’den gelen Özen’in kendisini tehdit ettiğini iddia eden Sevigen, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Gökhan Özen, çocuklarımla yaşadığım evi, kendi evi gibi görmeye ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratacak tavırlar sergilemeye başladı. Çocukların gözleri önünde tartışıp, ağza alınmayacak küfürler eden eski eşim, beni aşağılıyordu. Ciddi anlamda öfke kontrolü problemi olan Özen, tehditler savurdu. Bugüne kadar aramızdaki olayları sineye çektim. Ancak son yaşanan olaylar artık yasal yollara başvurmak zorunda bıraktı.”

NAFAKAYI ÖDEMİYOR



Selen Sevigen’in avukatı, dava dilekçesinde ayrıca müşterek çocuklarla baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlemesini de istedi. Davalı babanın uzun zamandır nafaka ve diğer yükümlülüklerini de yerine getirmediğini belirtti. Selen Sevigen, eski eşi, hakkında savcılığa da şikayette bulunacaklarını açıkladı.