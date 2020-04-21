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  3. Gökhan Alkan'ın mesajları da ifşa edildi!

Gökhan Alkan'ın mesajları da ifşa edildi!

Gökhan Alkan'ın mesajları da ifşa edildi!

Ünlüler dünyası sosyal medyayla verdiği sınava devam ediyor. Son olarak Kerem Tunçeri'nin ardından oyuncu Gökhan Alkan da ifşa oldu. Alkan'ın fenomen bir kadına yolladığı mesajlar sosyal medyayı salladı.

Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan’ın sosyal medyada bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi. Alkan’ın kendisini engellemesine sinirlenen kadın, oyuncunun attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak intikam aldı.

OTEL TEKLİFİ

Ezgi Naz isimli genç kadın, başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile mesajlaşmaya başladı. Alkan ile buluşma planı yapan genç kadın, oyuncu tarafından engellenince intikam almak için mesajları paylaştı. Konuşmaya devam eden oyuncu, genç kadına otelde spa keyfi yapmayı ve sonrasında odada film izlemeyi teklif etti.

KEREM TUNÇERİ DE İFŞA OLMUŞTU

Dün Aslı Enver’le aşk yaşadıkları iddia edilen Kerem Tunceri’nin bugün ise sosyal medyada bir çok kadına mesaj atarak tanışmak istediği ortaya çıkmıştı.


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