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  • Gökhan Alkan aşkını ilan ettiği fotoğrafa photoshop yapmış! Sevgilisi Nesrin Cavadzade ele verdi
10 Kasım 2020 Salı 15:57 | Son Güncelleme:

Gökhan Alkan aşkını ilan ettiği fotoğrafa photoshop yapmış! Sevgilisi Nesrin Cavadzade ele verdi

Gökhan Alkan aşkını ilan ettiği fotoğrafa photoshop yapmış! Sevgilisi Nesrin Cavadzade ele verdi

Yasak Elma'nın setinden aşk çıkmış, Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan ilişkilerini sosyal medyadan ilan etmişti. Alkan'ın paylaşımına photoshop yaptığı, Cavadzade'nin aynı kareyi doğal haliyle paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Nesrin Cavadzade ve rol arkadaşı Gökhan Alkan, dün sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla kafaları karıştırdı. Çift, aynı anda birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımlar, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

CAVADZADE'NİN PAYLAŞIMI ELE VERDİ

32 yaşındaki Gökhan Alkan'ın, yaptığı paylaşımda photoshop ile dişlerini düzelttiği ortaya çıktı. Alkan'ı Cavadzade'nin bu paylaşımı ele verdi.

Gökhan Alkan, geçtiğimiz hafta, "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Ben de de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" demişti.

"ÇİRKİN ERKEK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cavadzade ise, "Çirkin erkek seviyorum. Yakışıklılar beni ürkütüyor. Anneannem, 'Erkek dediğin maymundan hallice olur' derdi" ifadelerini kullanmıştı.

"NESRİN EVLENİYOR"

Cavadzade'nin rol arkadaşı Talat Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" demişti. Ardından Nesrin Cavadzade ise konuyla ilgili, "Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca size kırgınım. Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz. Evlenirsem zaten haberiniz olur" ifadelerini kullanmıştı.

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