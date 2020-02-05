Gökçe Özyol'u şoke eden gelişme! 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya veridği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

GÖKÇE ÖZYOL KİMDİR?

Gökçe Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirmiştir. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi. Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu son olarak Ali Ayşe’yi Seviyor dizisinde Bekir karakterini canlandırdı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç’la evlenmiştir. Çİft 2013 yılında boşanmıştır.

FİM VE DİZİLERİ

Çizgi filmler

Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Rıfkı

Diziler

No 309 (2016) – Kurtuluş Yorulmaz

Filinta (2015) – Emrullah

Şimdi Onlar Düşünsün (2014) – Pamir

Ali Ayşe’yi Seviyor (2013) – Bekir

Alemin Kıralı (2011, 2012) – Emlakçı, Kurtuluş

Yahşi Cazibe (2010-2012) – Barış

Geniş Aile (2009) – (1.sezon)

Masumlar (2009) – Tolga İnce

Haneler (2009)

Kış Masalı (2009) – Ömer

Gece Gündüz (2008) – Tayfur

İki Aile (2006) – Sabutay

Filmler

Milyonluk Kuş (2018) – Bayram

Güvercin Uçuverdi (2015) – Sümük Turgut

Şipşak Anadolu (2014) – Kadir

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) – Ergün

Vay Arkadaş – Manik, Tik, Dildo (2010) – Muhbir Polis

Nefes: Vatan Sağolsun (2009) – Savcı