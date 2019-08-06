Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5458
  • 6,2116
  • 260.592
  • 98967.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gökçe Kırgız'dan sürpriz cover

Gökçe Kırgız'dan sürpriz cover

Gökçe Kırgız'dan sürpriz cover

Gökçe Kırgız, Suat Ateşdağlı, ile birlikte yaptıkları ve çok ses getiren "Son Rötuş" ve "Büyük Soru” isimli feat çalışmalarından sonra ilk kez tek başına müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Başarılı sanatçı, 22 yıl önce Sibel Can'ın  yorumladığı bir Serdar Ortaç bestesi olan “Padişah”ı yeniden coverladı. Suat Ateşdağlı, prodüktörlüğünde hazırlanan "Padişah" coverı günümüz soundları ile yeni nesil dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Bu şarkı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Gökçe Kırgız; Serdar Ortaç'ın besteleyip Sibel Can'ın yıllar önce seslendirdiği bu şarkı ile ilkokulda katıldığım yarışmada 1. olmuştum. Şimdi yeniden “PADİŞAH”ı okumanın bana uğur getireceğine inanıyorum" dedi.  Padişah şarkısının yönetmen koltuğunda ise Tamer AYDOĞDU oturdu. 

6 Agustos Salı günü itibari ile DMC etiketiyle yayınlanan yeni cover çalışmasını tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!
'Zalim İstanbul' dizisinin yıldızı Bahar Şahin'den Reynmen itirafı!
Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!
Funda Arar sahnede kılıktan kılığa girdi
<p>Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek´ten destek ekipler çağrıldı.

Bursa´da Orman Yanıyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Carettaların rahatı 'Caretta Timi'nden soruluyor