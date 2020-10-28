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  • Gökçe Kırgız'a 'kimlik hırsızlığı' davası açıldı
28 Ekim 2020 Çarşamba 11:50 | Son Güncelleme:

Gökçe Kırgız'a 'kimlik hırsızlığı' davası açıldı

Gökçe Kırgız'a 'kimlik hırsızlığı' davası açıldı

‘Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla yıldızı parlayan şarkıcı Gökçe Kırgız, City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şarkıcı, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kadının kendisine kimlik hırsızlığı yaptığına dair açılan dava hakkında konuştu. Şarkıcı, "Kendisine tazminat davası açtık. Karşılıklı bir dava var. Benim lehimde sonuçlanacak tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş isim ve soyad var. 15 yıldır bu isimle sektördeyim" dedi.

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