Gökçe Kırgız'a 'kimlik hırsızlığı' davası açıldı

Şarkıcı, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kadının kendisine kimlik hırsızlığı yaptığına dair açılan dava hakkında konuştu. Şarkıcı, "Kendisine tazminat davası açtık. Karşılıklı bir dava var. Benim lehimde sonuçlanacak tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana vermiş isim ve soyad var. 15 yıldır bu isimle sektördeyim" dedi.