Gökçe Kırgız kimdir? Kalbime Gömerim O Zaman şarkısı ile tanınan Gökçe Kırgız kaç yaşında?

Gökçe Kırgız kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kalbime Gömerim O Zaman şarkısı ile de bir dönem çok konuşulan şarkıcı Gökçe Kırgız bugün Müge ve Gülşen'in İkinci Sayfa programına konuk oldu. İzleyenler Kalbime Gömerim O Zaman şarkısı ile tanınan Gökçe Kırgız kaç yaşında? araştırıyor. İşte yanıtı..

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Kırgız, 1989’un ekim ayında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olduktan konservatuvarda yüksek lisans yapmaya başladı. 2000'li yıllara arabesk tadında söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla fenomen oldu. Şarkısını yayınladığı yıllarda lise son sınıf öğrencisiydi. Bu nedenle albüm çalışması yapamadı. Gökçe Kırgız, ilk albümü Yıldızım'ı 2009 yılında çıkardı. 2017 yılında evlenen Kırgız, daha önce verdiği bir röportajda müzikten asla kopamayacağını anlatmıştı.