Gökçe Bahadır'ın tarzı büyük beğeni topladı!

Gökçe Bahadır oynadığı birçok diziden sonra Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek cinayetler dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Gökçe Bahadır'ın rahat tarzı büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, yazın bittiği ve sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bu günlerde Alaçatı’da olmanın keyfini yaşıyor.

Instagram hesabından son halini de paylaşan oyuncu, spor tarzıyla beğenildi.