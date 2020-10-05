Gökçe Bahadır uzun aradan sonra küçük bir sürprizle geliyor. Star Tv’nin yeni dizisi Menajerimi Ara, her bölümde ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor. Şükran Ovalı, Çağatay Ulusoy, Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre gibi pek çok isim teker teker geldi diziye.

Menajerimi Ara dizisi sayesinde uzun süredir ekranlarda olmayan isimler, konuk oyuncu olarak geliyor ve hayranları da bu sayede onları görme imkanı buluyorlar. Gökçe Bahadır da bu haftanın sürpriz konuğu olacak.

Bahadır’ı dizide Ego ajans ile çalışan oyunculardan birisi olarak izleyeceğiz. Nasıl bir hikayenin içinde yer alacağı ise merak ediliyor. Yarın akşam (6 Ekim Salı) yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisinin 7. bölümünde Bahadır, dizi içinde dizi çekimlerinde yer aldığı sahneyle fragmanda da göründü.

İşte o paylaşım:

Çok severek oynadığım bir hikayeyle yarın akşam @menajerimiaradizi sizlerleyim. Tüm ekibe teşekkür ederim