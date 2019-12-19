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  3. Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu

Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu

Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu

Önceki gün katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçe Bahadır, oynayacağı İzmir’in Kızları’ adlı müzikali anlattı.

Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan müzikalin başrolünde olan oyuncu, “İzmirli bir kızı oynuyorum. İçinde dansların ve şarkıların olduğu… Çok heyecan verici” şeklinde konuştu. Alice müzikaliyle oldukça beğeni toplayan Serenay Sarıkaya’dan daha yüksek bir ücret aldığı iddia edilen Bahadır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. “Fiyatlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Kimin fiyatı ne kadardır ben bilmiyorum. Sadece müzikal güzel olsun, izleyen seyirciler keyif alsın istiyorum” dedi. Gökçe Bahadır’ın müzikalde başrol olacağını duyanlar “Serenay’a rakip geliyor” yorumlarını yaptı. 


Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
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